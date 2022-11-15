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Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з Роналду

Сьогодні 11:57 166 0
Кріштіану Роналду може стати вільним агентом
Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з Роналду
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Після нещодавнього інтерв'ю Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед може розірвати контракт з португальцем в односторонньому порядку.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Клуб може скористатися 14 статтею з регламенту ФІФА: "Будь-яка образлива поведінка сторони, метою якою є примус контрагента до розірвання контракту або зміни його умов, є поважною причиною для розірвання контракту гравцем або клубом".

Контракт Роналду з манкуніанцями закінчується влітку 2023 року.

При розірванні контракту Юнайтед зможе не виплачувати частину від 23 мільйонів євро, які Роналду отримує за сезон.

Раніше Роналду заявив, що не поважає тен Гага та звинуватив клуб у зраді.

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