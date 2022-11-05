Тренер Шахтаря розповів про боротьбу за чемпіонство УПЛ

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Донецький Шахтар має намір набрати максимальну кількість очок до зимової перерви.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовичевич.

"Я як тренер можу бути лише задоволений, що в нас є насамперед якісні люди. Адже саме такі люди вирішують високі завдання. Для нас мета – чемпіонство. І нам потрібні такі футболісти, як Криськів, Топалов, Козік, Очеретько, Назарина… Тобто не лише 11 футболістів, які показали себе в Лізі чемпіонів, а всі, хто в команді".

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"Повторюся, три очки є важливими для нас, тому що ви бачите турнірну таблицю – вона насичена, додають усі, тож буде дуже цікаво. Ще чотири гри попереду, і ми хочемо заробити максимум очок. Для цього нам потрібні концентрація та фокус. Ми залишили Лігу чемпіонів осторонь і зараз готуємось до Вереса, який є наступним суперником. Сподіваюсь, команда й надалі демонструватиме гарну гру".

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"Вісім команд, які в нас серед імовірних суперників, походять більше на Лігу чемпіонів, ніж на Лігу Європи. Проте це однаково великий виклик для нас. Те, що ми там, – величезний подвиг. Гадаю, той, хто дістане нас у суперники на жеребкуванні, також буде не дуже щасливим. Ми показали себе і заслужили на респект європейських клубів, уболівальників, преси", - зазначив Йовичевич.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт.