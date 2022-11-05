Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може отримати покращений контракт від донецького клубу.

Про це розповів ведучий Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Є три варіанти: продавати взимку, продавати влітку після Ліги Європи та третій варіант, про який зараз кажуть, що Шахтар начебто готовий запропонувати Мудрику нові умови для оновлення контракту", – сказав Співаковський.

"Я знаю, що представники Михайла не дуже цього хочуть. Їм би продати його "туди" вже. Але треба дивитись на суму: 30+ вже давали. Якщо дадуть більше – тоді продавати", – додав Роберто Моралес.