Головне
Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком
Вчора 20:19 2159
Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт
Сьогодні 13:13 151
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 11:51 29708
Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022
Сьогодні 09:24 209
Зоря прийме Металіст, Шахтар зіграє з Інгульцем: Розклад матчів УПЛ на 05 листопада
Сьогодні 08:25 390
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:49 8016
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:42 5702
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Вчора 16:54 315173
Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського - ЗМІ
Вчора 16:30 2222
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
Вчора 14:55 450
Прямі трансляції

Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт

Сьогодні 13:13 151 0
Успішна гра Михайла Мудрика у Лізі чемпіонів зробила його одним з головних лотів майбутнього трансферного вікна.
Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може отримати покращений контракт від донецького клубу.

Про це розповів ведучий Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

"Є три варіанти: продавати взимку, продавати влітку після Ліги Європи та третій варіант, про який зараз кажуть, що Шахтар начебто готовий запропонувати Мудрику нові умови для оновлення контракту", – сказав Співаковський.

"Я знаю, що представники Михайла не дуже цього хочуть. Їм би продати його "туди" вже. Але треба дивитись на суму: 30+ вже давали. Якщо дадуть більше – тоді продавати", – додав Роберто Моралес.

Чинний контракт діє до 31 грудня 2026 року. 

Нагадаємо, Шахтар запросить за Мудрика взимку мінімум 60 млн.

Коментарі ()
Популярне зараз
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 10562 1
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 315173
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 8016
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29708
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 13933 1
Жертва Усика Брієдіс агітує проти України Жертва Усика Брієдіс агітує проти України 14803 9
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 46544
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20016 1
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 28129 4
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 179967 7
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 58158
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61470