Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар здобув упевнену перемогу над Інгульцем у 11 турі УПЛ.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 5 листопада
Шахтар Донецьк - Інгулець 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Криськів, 2:0 - 69 Сікан (пен), 3:0 - 90+4 Сікан
Шахтар: Трубін, Михайличенко (Топалов 73), Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік 82), Джурасек (Бондаренко 57), Назарина, Очеретько, Криськів, Судаков (Мудрик 73), Траоре (Сікан 57)
Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Бондаренко, Петряк, Тотовицький, Мудрик, Сікан, Кулаков, Топалов
Інгулець: Кучер, Запорожець, Клименко (Коробенко 73), Ченбай (Одарюк 46), Кучеренко (Марусич 46), Сидоренко, Павлов, Нагієв, Саків (Козак 46), Ковальов, Кухарук (Кравчук 72)
Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Козак, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Головкін, Поспєлов, Резепов
Жовті картки: Бондар 27, Ченбай 31, Саків 39