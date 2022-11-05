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Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ

Сьогодні 16:53 196 0
Голи Криськіва та Сікана принесли перемогу "гірникам"
Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув упевнену перемогу над Інгульцем у 11 турі УПЛ.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 5 листопада

Шахтар Донецьк - Інгулець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Криськів, 2:0 - 69 Сікан (пен), 3:0 - 90+4 Сікан

Шахтар: Трубін, Михайличенко (Топалов 73), Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік 82), Джурасек (Бондаренко 57), Назарина, Очеретько, Криськів, Судаков (Мудрик 73), Траоре (Сікан 57)

Запасні: Шевченко, Пятов, Фарина, Козік, Степаненко, Бондаренко, Петряк, Тотовицький, Мудрик, Сікан, Кулаков, Топалов

Інгулець: Кучер, Запорожець, Клименко (Коробенко 73), Ченбай (Одарюк 46), Кучеренко (Марусич 46), Сидоренко, Павлов, Нагієв, Саків (Козак 46), Ковальов, Кухарук (Кравчук 72)

Запасні: Паламарчук, Блізніченко, Марусич, Козак, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Головкін, Поспєлов, Резепов

Жовті картки: Бондар 27, Ченбай 31, Саків 39

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