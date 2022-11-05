Шахтар заробив понад 40 млн євро у Лізі чемпіонів

Стало відомо, скільки заробив Шахтар у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - SwissRamble.

Шахтар у поточному сезоні зумів заробити за участь у Лізі чемпіонів 42 млн євро.

Про це повідомляє Swiss Ramble.

15,64 млн "гірники" отримали за участь у груповому раунді, а ще 20 млн приніс клубний коефіцієнт команди у єврокубках за останні 10 років. Окрім того, підсумковий результат "помаранчево-чорних" у групі (третя сходинка) збагатив клуб ще на 5,9 млн євро. Шахтар міг би заробити додаткових 10 мільйонів, якби зумів пробитись в 1/8 турніру, однак не цього року.

До слова, "гірники" отримали мізерну винагороду за розподіл телеправ на території України – лише 500 тис євро.

Цікаво, що найбільшу суму за участь у груповому раунді вдалося заробити ПСЖ – 98 мільйонів євро. У топ-5 увійшли також Реал, Манчестер Сіті, Баварія та Челсі.Барселона, яка доволі несподівано не потрапила у плей-офф Ліги чемпіонів, завдяки високому командному рейтингу та телеправам отримала майже 72 мільйони, посівши у рейтингу сьому сходинку.

Раніше повідомлялося, що Шахтар запросить за Мудрика взимку мінімум 60 млн.