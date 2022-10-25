Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, груповий етап Група F, 5-й тур 25 жовтня 2022 року, 22:00 Селтік (Глазго, Шотландія) - Шахтар (Донецьк, Україна) Стадіон Гемпден Парк (Глазго, Шотландія) Головний арбітр - Сердар Гезюбююк (Нідерланди)

25 жовтня чемпіон України донецький Шахтар у матчі Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє із шотландським Селтіком. Поєдинок 5-го туру групи F відбудеться на стадіоні Гемпден Парк і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Шахтар

Гірники після 4-х турів посідають 3-тє місце у групі, маючи в активі 5 очок - це на 4 більше, ніж у Селтіка. Напередодні матчу проти шотландців гру Шахтаря з Минаєм в УПЛ було перенесено, тож українська команда матиме перевагу у свіжості. До слова, в національному чемпіонаті донецький клуб станом на ранок суботи, 22 жовтня, поділяє перше місце турнірної таблиці разом із Дніпром-1.

Селтік

Селтік лідирує у чемпіонаті Шотландії, за 10 турів утративши всього 3 очки, та станом на ранок суботи, 22 жовтня, випереджає Рейнджерс на 2 пункти. У Лізі чемпіонів Кельти мають куди гірше становище - останнє місце у групі та одне набране очко. Матч проти Шахтаря буде останньою можливістю для господарів поля зачепитися за євровесну.

Історія зустрічей

До цього сезону шляхи Селтіка та Шахтаря в єврокубках перетиналися двічі. І попередні побачення шотландського та українського грандів відбулися саме на груповому етапі Ліги чемпіонів. Щоразу вони завершувалися однаково - перемогами господарів. Щоправда, гірникам вони вдавалися впевненішими.

Восени 2004-го в Донецьку Шахтар розгромив Кельтів завдяки дублю Матузалема та голу Брандау. Селтік відповів мінімальною перемогою зі скандальним голом із вільного удару за затягування часу Лаштувкою. Через три роки команди обмінялися звитягами з голами того ж Брандау і тут, і там.

У першому ж колі поточного розіграшу ЛЧ суперники розписали результативну нічию у Варшаві.

Шахтар - Селтік 3:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Селтік - Шахтар 1:0 (Ліга чемпіонів 2004/05) Шахтар - Селтік 2:0 (Ліга чемпіонів 2007/08) Селтік - Шахтар 2:1 (Ліга чемпіонів 2007/08) Шахтар - Селтік 1:1 (Ліга чемпіонів 2022/23)

Зв'язки між командами та інше

Мар'ян Швед провів три матчі за Селтік у всіх турнірах з 2019 по 2020 рік. Він забив єдиний гол у своєму дебютному матчі у ворота Нимме Калью в Естонії 30 липня 2019 року. Це був поєдинок у відповідь другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, в якому шотландці взяли гору з рахунком 2:0.

Микола Матвієнко та Тарас Степаненко, а також Михайло Мудрик та Олександр Зубков, які вийшли на заміну, допомогли збірній України обіграти Шотландію (3:1) 1 червня на Хемпден Парк у півфіналі плей-оф кваліфікації на ЧС-2022. За господарів у тому матчі грав півзахисник Селтіка Каллум Макгрегор.

Джо Гарт пропустив лише один гол у трьох матчах за збірну Англії проти України (В1 Н2). У третьому турі групового етапу ЄВРО-2012 його Англія здобула мінімальну перемогу над збірною України, ворота якої захищав Андрій П'ятов.

Пряма мова

Анге Постекоглу (головний тренер Селтіка): Щоб продовжити виступати у Європі, нам необхідно виграти, і наша мета – домогтися необхідного результату. Моя філософія полягає в тому, що, якщо ви продовжите грати у свій футбол і створювати моменти, вас буде винагороджено. Ми повинні підходити до гри відповідально, надто вдома. Якщо ми створимо таку саму кількість моментів, то потрібно їх реалізувати. Нам потрібно буде показати все, на що ми здатні, у грі із суперником, який відібрав очки в усіх команд у цій групі. Упевнений, якщо ми продовжимо створювати моменти, то зможемо домогтися їх реалізації.

Ігор Йовичевич (головний тренер Шахтаря): Повна концентрація на матчі. Знаємо, що нас чекає на легендарному стадіоні. Ми не займаємось тим на що не можемо впливати. Ми підходимо до матчу в гарній формі. Віримо, що завтра зможемо створити чергове диво. Зараз ми вже не та команда, яка була на старті сезону. Ми сильні ментально, щоб витримати завтра цей матч. Селтік - фаворит завтрашнього матчу з Шахтарем

Орієнтовні склади

Селтік: Гарт, Юранович, Картер-Вікерс, Єнц, Тейлор, Муй, Райлі, Хатате, Маєда, Жота, Якумакіс;

Шахтар: Трубін, Михайліченко, Бондар, Матвієнко, Конопля, Мудрик, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Сікан.

Ставки букмекерів

Букмекерська компанія Parimatch Ukraine вважає фаворитом гри чемпіона Шотландії - перемога Селтіка - 1,85, Шахтаря - 4,00. Нічия - 3,80.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 2:2.