Йовичевич: Селтік - фаворит матчу з Шахтарем

Селтік є фаворитом матчу проти Шахтаря у 5 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич.

"Повна концентрація на завтрашньому матчі. Знаємо, що нас чекає на легендарному стадіоні. Ми не займаємось тим на що не можемо впливати. Ми підходимо до матчу в гарній формі.

Віримо, що завтра зможемо створити чергове диво. Зараз ми вже не та команда, яка була на старті сезону. Ми сильні ментально, щоб витримати завтра цей матч. Селтік - фаворит завтрашнього матчу з Шахтарем", - пояснив Йовичевич.