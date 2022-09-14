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Шахтар - Селтік 1:1. Огляд матчу

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Огляд матчу Шахтар - Селтік
Шахтар - Селтік 1:1. Огляд матчу
#Селтік, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Шахтар зіграв внічию з Селтіком у другому турі Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів 2022/23
2 тур, Група F
14 вересня

Шахтар - Селтік 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 10 Бондаренко (автогол), 1:1 - 29 Мудрик

Повну версію матчу дивіться тут.

Шахтар: Трубін – Конопля, Матвієнко, Бондар, Л. Тейлор – Степаненко – Мудрик, Судаков (Очеретько, 77), Бондаренко (Джурасек, 74), Зубков (Траоре, 61) – Швед (Петряк, 61).

Селтік: Гарт – Г. Тейлор, Єнц, Картер-Вікерс, Юранович – Хатате (Тернбулл, 68), Макгрегор, О’Райлі (Муй, 68) – Жота (Абада, 86), Фурухасі (Якумакіс, 68), Хакшабанович (Маеда, 46)

Попередження: Єнц, 52

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