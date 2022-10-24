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Тренер Селтіка: Прагнемо продовжити наш шлях у Європі

Сьогодні 21:58 111 0
Ангелос Постекоглу прокоментував матч проти Шахтаря
Тренер Селтіка: Прагнемо продовжити наш шлях у Європі
#Селтік, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Селтік буде битися за перемогу у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер шотландського клубу Ангелос Постекоглу.

"Щоб продовжити виступати у Європі, нам необхідно виграти, і наша мета – домогтися необхідного результату. Моя філософія полягає в тому, що, якщо ви продовжите грати у свій футбол і створювати моменти, вас буде винагороджено. Ми повинні підходити до гри відповідально, надто вдома. Якщо ми створимо таку саму кількість моментів, то потрібно їх реалізувати.

Завтра нам потрібно буде показати все, на що ми здатні, у грі із суперником, який відібрав очки в усіх команд у цій групі. Упевнений, якщо ми продовжимо створювати моменти, то зможемо домогтися їх реалізації.

Що ж до складу, то Девід Тернбулл у нормі, Карл Старфельт повернувся до тренувань, але до завтрашнього матчу ще не готовий. Жота мав останній сеанс реабілітації, і він буде готовий до вихідних", - відзначив Постекоглу.

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