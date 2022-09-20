Гордон: Постараємося перемогти Україну

Голкіпер збірної Шотландії розповів про поразку в матчі відбору до ЧС-2022

Джерело - Daily Record.

Збірна Шотландії поступилася України у відборі до ЧС-2022 через втому футболістів.

Про це розповів 39-річний голкіпер Хартс та збірної Шотландії Крейґ Гордон.

"Тоді було багато втомлених футболістів. Дехто зіграв 50-60 ігор до цього, і неможливо продемонструвати найвищий рівень після такого важкого сезону. Було декілька людей, які розчарувались у минулому сезоні. Як би нам не хотілося, фізично неможливо було бути у тонусі".

Актуально: Збірні України та Шотландії вшанують пам'ять Єлизавети II

"Сподіваюсь, що зараз ми у кращому положенні. Будемо намагатися вийти на чемпіонат Європи. Це хороше протистояння. Ми постараємося перемогти Україну, і якщо зробимо це, то зможемо потрапити у плей-оф", - сказав Гордон.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.