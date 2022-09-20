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Збірні України та Шотландії вшанують пам'ять Єлизавети II

Сьогодні 16:39 270 0
Матч Україна - Шотландія відбудеться 21 вересня о 21:45
Збірні України та Шотландії вшанують пам'ять Єлизавети II
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем 1 туру Ліги націй Шотландія - Україна команди та вболівальники хвилиною оплесків згадають померлу королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє пресслужба шотландської команди.

"Після обговорень з УЄФА ми можемо підтвердити, що перед матчем проти України буде хвилина оплесків у пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II", – йдеться у заяві.

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.

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