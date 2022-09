Збірні України та Шотландії вшанують пам'ять Єлизавети II

Перед матчем 1 туру Ліги націй Шотландія - Україна команди та вболівальники хвилиною оплесків згадають померлу королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє пресслужба шотландської команди.

Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut