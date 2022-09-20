Збірні України та Шотландії вшанують пам'ять Єлизавети II

Матч Україна - Шотландія відбудеться 21 вересня о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Перед матчем 1 туру Ліги націй Шотландія - Україна команди та вболівальники хвилиною оплесків згадають померлу королеву Єлизавету II.

Про це повідомляє пресслужба шотландської команди.

"Після обговорень з УЄФА ми можемо підтвердити, що перед матчем проти України буде хвилина оплесків у пам'ять про Її Величність Королеву Єлизавету II", – йдеться у заяві.

Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut — Scotland National Team (@ScotlandNT) September 20, 2022

Матч відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн.

Пряма трансляція поєдинку відбудеться в етері телеканалу ICTV, який на період трансляції вийде з сітки мовлення єдиного марафону новин. Нагадаємо, коментуватиме гру Денис Босянок.