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Луческу: Бенфіка - найкраща команда у Португалії

Сьогодні 09:45 299 0
Тренер киян розповів про майбутній матч
Луческу: Бенфіка - найкраща команда у Португалії
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Динамо буде нелегко в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"На цей момент лісабонська команда підготовлена набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде. Впевнений, завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато уболівальників. Бенфіка - найкраща команда у Португалії та гратиме на найвищому рівні".

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"А у нас дуже молоді гравці, ми не змогли провести трансфери, футболісти понад два місяці не бачать свої сім’ї, тому що вони живуть далеко від них. Нам буде нелегко, але будемо намагатися забути про всі позафутбольні обставини та зосередитися лише на грі. Сподіваюся, ми покажемо хорошу гру завтра", - сказав Луческу.

Нагадаємо, у другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Перший матч завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки.

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