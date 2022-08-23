Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація Раунд плей-оф, 2-й матч 23 серпня 2022 року, 22:00 Бенфіка (Лісабон, Португалія) - Динамо (Київ, Україна) Стадіон да Луж (Лісабон, Португалія)

Київське Динамо зіграє за право виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки. Матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації між українським та португальським грандами відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок - о 22:00 за київським часом.

Динамо

Кияни подолали вже два раунда кваліфікації. У другому раунді підопічні Луческу за сумою двох матчів вибили з турніру турецький Фенербахче (0:0 - удома, 1:2 - на виїзді). У третьому раунді Динамо подолало бар'єр австрійського Штурма (1:0 - удома, 2:1 - в Австрії).

Чемпіонат України ще не розпочався, тому кияни мають ігрову практику лише через матчі ЛЧ. Перший матч у Лодзі завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки. Португальці виглядали набагато впевненіше, але їм ще й допомагали динамівці - другий гол Орли забили після недоречного діагонального пасу Віктора Циганкова.

У тому поєдинку Динамо не могли допомогти важливі футболісти центру поля - Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Вони пропускали гру через перебір жовтих карток, але в Лісабоні вже повинні бути доступними для вибору Мірчі Луческу.

Хочеться окремо згадати цитату головного тренера киян після гри у Лодзі, якою він охарактеризував українського форварда Бенфіки Романа Яремчука: "Яремчук у Динамо був би найкращим, а в Бенфіці він сидить на заміні".

Бенфіка

Лісабонці стартували в ЛЧ із третього кваліфай раунда, в якому вибили з розіграшу данський Мідтьюлланн (перемоги - 4:1, 3:1).

На відміну від України, чемпіонат Португалії набирає обертів. Орли встигли зіграти два матчі у внутрішній першості. У першому турі підопічні Шмідта перемогли Ароуку (4:0), а напередодні гри з Динамо мінімально виграли у Каса Піа (1:0). Однак матч третього туру проти Феррейри було перенесено на аж на 30 серпня, вочевидь аби дати команді Роджера Шмідта додатковий час для відновлення перед грою-відповіддю із Динамо.

Історія зустрічей

Історія зустрічей з Бенфікою невтішна для Динамо. У семи попередніх матчах кияни лише одного разу перемогли, при одній нічиїй і п'яти поразках. Востаннє перед цим сезоном клуби зустрічались на груповому етапі минулорічної ЛЧ. 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні.

Цифри і факти

Динамо та Бенфіка 7 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 5 перемог, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;

Віталій Буяльський, Сергій Сидорчук і Віктор Циганков брали участь у обох матчах проти Бенфіки у групі ЛЧ сезону-2016/17;

Головний тренер Динамо Мірча Луческу двічі зустрічався з лісабонцями (ЛЧ 2007/08) на посаді керманича Шахтаря - 1 перемога та 1 поразка;

У попередніх семи зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко;

Бенфіка забила у ворота Динамо 12 голів, 5 із них у КЕЧ-1991/92 в Лісабоні (5:0);

У ЛЧ-2021/22 один із голів у ворота Динамо забив вихованець киян Роман Яремчук, який другий сезон проводить у Португалії;

Крім 7 матчів із Динамо, Бенфіка зіграла 9 матчів з іншими українськими командами - 4 перемоги, 4 поразки, 1 нічия.

У попередніх двох раундах (Фенербахче, Штурм) кваліфікації Динамо двічі знадобився додатковий час. Цікаво, що обидва овертайми кияни змушені були грати у гостьових зустрічах.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо):

"На цей момент лісабонська команда підготовлена набагато краще, ніж ми. Намагатимемося показати хорошу гру напередодні старту чемпіонату України. Побачимо, що вийде. Впевнений, завтра на трибунах буде чудова атмосфера, прийде багато уболівальників. Бенфіка - найкраща команда у Португалії та гратиме на найвищому рівні".

"У нас дуже молоді гравці, ми не змогли провести трансфери, футболісти понад два місяці не бачать свої сім’ї, тому що вони живуть далеко від них. Нам буде нелегко, але будемо намагатися забути про всі позафутбольні обставини та зосередитися лише на грі. Сподіваюся, ми покажемо хорошу гру завтра".

Роджер Шмідт (головний тренер Бенфіки):

"Ми знаємо, що Динамо - це хороша, небезпечна команда, яка зробить все, щоб повернутися у боротьбу за груповий етап. У нас є перевага завдяки фактору гри на власному полі, тому ми повинні продемонструвати своє бажання потрапити у наступний етап. Ще нічого не вирішено".

"Не час змінювати стартовий склад тільки тому, що ми маємо перевагу. Я не хочу називати стартовий склад, але зіграють найкращі. Звісно, ми розраховуємо на всіх гравців у найближчі тижні та місяці, але було б добре, якби на полі були вже зіграні між собою футболісти. Нам потрібен найкращий склад на полі та хороші гравці на лаві запасних".

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Циганков, Ванат, Беседін

Бенфіка: Влаходімос, Жілберту, Морату, Отаменді, Грімальдо, Фернандес, Жоау Маріу, Флорентіну, Нерес, Рафа Сільва, Рамос

Ставки букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Динамо - 7,0, на перемогу Бенфіки - 1,4, на нічию - 5,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бенфіки - 3:1