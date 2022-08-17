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Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Вчора 23:50 467 0
Динамо програло перший матч
Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь португальського клубу.

Ліга чемпіонів
Кваліфікації, Плей-оф
Перший матч, 17 серпня

Динамо - Бенфіка 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Жілберту, 0:2 - 37 Рамос

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 63), Попов (Сирота, 80), Забарний, Кендзьора, Андрієвський, Шепелєв (Царенко, 74), Шапаренко, Буяльський, Циганков (Караваєв, 64), Бєсєдін (Ванат, 74).

Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Морато, Отаменді, Жилберто (Бах, 69), Флорентіно, Жоау Маріу, Фернандес, Нерес (Араужу, 63), Рафа Сілва (Шикинью, 84), Рамуш (Яремчук, 63).

Попередження: Андрієвський (40)

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