Циганков та Попов не зіграють з Бенфікою через травми

Вінгер Динамо Віктор Циганков та захисник Деним Попов пропустять матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Сидорчук дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай перебуває Сидорчук - я казав про це після гри".

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"Але нам також не вистачає ще двох футболістів - Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований. У такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре", - сказав Луческу.