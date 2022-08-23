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Циганков та Попов не зіграють з Бенфікою через травми

Сьогодні 08:10 313 0
Мірча Луческу розповів, хто з лідерів Динамо пропустить матч
Циганков та Попов не зіграють з Бенфікою через травми
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Попов, #Віктор Циганков

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Вінгер Динамо Віктор Циганков та захисник Деним Попов пропустять матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів з Бенфікою.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Сидорчук дуже важливий для нас, тому що у першому матчі ми пропустили два м’ячі з тієї зони, де зазвичай перебуває Сидорчук - я казав про це після гри".

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"Але нам також не вистачає ще двох футболістів - Циганкова, який не зможе зіграти завтра через травму, яку він отримав у першому матчі, а також Попова, який теж був травмований. У такій ситуації ми намагатимемося проявити себе максимально добре", - сказав Луческу.

Нагадаємо, у другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.

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