Деякі команди виступають проти телепулу

Джерело - Чемпіон.

Динамо, Зоря, Рух та Дніпро-1 можуть зривати телепул УПЛ.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

"За моєю інформацією, 4 клуби-бунтарі не збираються на це погоджуватися, вони будуть цей телепул зривати, судячи з усього. Щобільше, їх стане не 4, а п’ятеро. Швидше за все, до них приєднається Металіст. Всі розуміють, що Металіст - зараз фарм-клуб Дніпра-1, як там скажуть, так й зроблять".

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"УАФ і УПЛ мають всі можливості, щоб якось воювати з цими бунтівниками. Дисциплінарні правила, навіть старі, дозволяють спочатку виставити штраф у 100 тисяч гривень, потім очки знімати, трансферний бан накладати. Збиралися прийняти нові правила на цей сезон, щоб якось посилити покарання за можливий зрив телепулу, але начебто загальмували в цьому плані".

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"За моєю інформацією, УАФ та УПЛ поки не збираються воювати. Там думають, що під час війни влаштовувати серйозні розбірки, карати очками та ще жорсткішими санкціями - неприйнятно. Єдине, що точно будуть робити - це банити клуби, які будуть транслювати свої матчі в ютубі. Це легко зробити, просто кинути страйк", - сказав Болотніков.

Нагадаємо, Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023.