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Визначилися правила проведення футбольних змагань у воєнний час

Сьогодні 16:48 174 0
Вадим Гутцайт повідомив правила проведення футбольних матчів у воєнний час
Визначилися правила проведення футбольних змагань у воєнний час
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Андрій Павелко, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Чемпіонат України, УПЛ, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 серпня, було затверджено положення про проведення в Україні змагань з футболу в умовах воєнного стану.

Про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Готуємося до початку футбольного сезону УПЛ та ПФЛ. Дякую президенту України Володимир Зеленський та прем’єр-міністру Денису Шмигалю за рішення відновити національні чемпіонати. Це для нас дуже важливо. Але безпека ще важливіша".

Актуально:Визначився розклад 1 туру УПЛ

"Затвердили Положення про проведення в Україні змагань з футболу серед команд професійних футбольних клубів в умовах воєнного стану. Мінмолодьспорту спільно з УАФ, Міноборони, МВС, Нацполіцією та ДСНС розробили додаткові вимоги безпеки:

  • Матчі організовуються на стадіонах, допущених до проведення матчів в умовах воєнного стану відповідними обласними або Київською міською військовими адміністраціями, профільним Комітетом УАФ спільно з УПЛ та ПФЛ відповідно;
  • Матчі проводяться без глядачів. Дозволена участь обмеженої кількості акредитованих осіб — футболісти, тренери, арбітри, персонал, офіційні особи матчу, представники акредитованих медіа, медична служба, ДСНС, Нацполіція;
  • Оператори спортивних споруд зобов’язані мати план евакуації та привести у готовність укриття, які повинні відповідати усім державним нормам безпеки та бути здатними вмістити повний склад учасників матчів. Укриття мають бути розташовані від стадіонів на відстані не більше 500 м;
  • У випадку оголошення повітряної тривоги диктор стадіону повинен оголосити: "Увага! Повітряна тривога! Просимо всіх пройти в укриття!". Арбітр матчу одразу дає свисток про зупинку матчу та разом з командами слідує до укриття".

  Читайте: Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023

"Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім! Український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити!" - написав Гутцайт.

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