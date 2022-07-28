Манчестер Юнайтед не зацікавлений в обміні Роналду на Грізманна

Манчестер Юнайтед не буде підписувати Антуана Грізманна

Манчестер Юнайтед не планує підписувати нападника Антуана Грізманна для заміни Кріштіану Роналду, якщо португалець оформить свій трансфер в Атлетіко.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше іспанська преса називала такий варіант досить ймовірним, але, як стверджує джерело, манкуніанці не зацікавлені в подібному обміні. Також слід зазначити, що права на Грізманна досі належать Барселоні.

У минулому сезоні 31-річний француз відзначився 3 голами та 4 асистами у 26 матчах за Атлетіко в рамках чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.