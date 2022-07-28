Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 2286
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче
Сьогодні 08:10 7126
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 9488
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 990
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 31360
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 606
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 773
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 873
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:43 3838
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Вчора 00:12 1797
Прямі трансляції

Манчестер Юнайтед не зацікавлений в обміні Роналду на Грізманна

Сьогодні 11:38 248 0
Манчестер Юнайтед не буде підписувати Антуана Грізманна
Манчестер Юнайтед не зацікавлений в обміні Роналду на Грізманна
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Антуан Грізманн

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед не планує підписувати нападника Антуана Грізманна для заміни Кріштіану Роналду, якщо португалець оформить свій трансфер в Атлетіко.

Про це повідомляє The Athletic.

Раніше іспанська преса називала такий варіант досить ймовірним, але, як стверджує джерело, манкуніанці не зацікавлені в подібному обміні. Також слід зазначити, що права на Грізманна досі належать Барселоні.

У минулому сезоні 31-річний француз відзначився 3 голами та 4 асистами у 26 матчах за Атлетіко в рамках чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо 9488
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО 5804
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 13379
Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче 7126
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 31360
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7418
Рекомендуємо
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 27843
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 13696
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14405
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82048
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 48622 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20118