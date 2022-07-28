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Бущан – найкращий гравець матчу з Фенербахче

Сьогодні 10:25 1163 0
Визначився найкращий гравець Динамо у матчі з Фенербахче
Бущан – найкращий гравець матчу з Фенербахче
#Георгій Бущан, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Уболівальники Динамо обрали найкращого гравця матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з Фенербахче.

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Найкращим гравцем зустрічі голкіпера Динамо вважає переважна кількість респондентів, а саме 77%.

Автор переможного голу Олександр Караваєв, який посів друге місце в опитуванні, набрав 9% голосів, а Віталій Буяльський, який відкрив рахунок у матчі – 6%.

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.

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