Визначився найкращий гравець Динамо у матчі з Фенербахче

Уболівальники Динамо обрали найкращого гравця матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з Фенербахче.

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Найкращим гравцем зустрічі голкіпера Динамо вважає переважна кількість респондентів, а саме 77%.

Автор переможного голу Олександр Караваєв, який посів друге місце в опитуванні, набрав 9% голосів, а Віталій Буяльський, який відкрив рахунок у матчі – 6%.

Нагадаємо, Динамо гарантувало собі мінімум участь у груповому раунді Ліги Європи.