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Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо

Сьогодні 23:26 Андрій Твердохліб 565 0
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники турецького Фенербахче скандували кричалку "влідімір путін" під час матчу проти київського Динамо в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Турецьких фанатів образив гол Динамо у ворота їхньої команди.

Кияни здобули перемогу у матчі-відповіді у додатковий час (1:2) та пробилися в третій раунд кваліфікації. Перша гра завершилась з рахунком 0:0.

Суперниками Динамо стане австрійський Штурм. Першу гру українська команда зіграє вдома 2 серпня.

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