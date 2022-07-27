Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів з Фенербахче

Стала відома форма Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо в гостях у турецького Фенербахче проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашній формі в біло-блакитних кольорах, воротар киян – у сірому комплекті. Польові гравці Фенербахче проведуть зустріч у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, голкіпер стамбульського клубу – у зеленому.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі та розпочнеться о 20:00.