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Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів з Фенербахче

Сьогодні 15:37 204 0
Стала відома форма Динамо
Динамо обрало форму на матч Ліги чемпіонів з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо в гостях у турецького Фенербахче проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Важливо: Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

На традиційній нараді за участі представників команд та офіційних осіб поєдинку було обрано комплекти форми.

Динамо зіграє у домашній формі в біло-блакитних кольорах, воротар киян – у сірому комплекті. Польові гравці Фенербахче проведуть зустріч у традиційній смугастій формі жовтого та темно-синього кольорів, голкіпер стамбульського клубу – у зеленому.

Поєдинок відбудеться на стадіоні Шюкрю Сараджоглу у Стамбулі та розпочнеться о 20:00.

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