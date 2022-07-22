Минай оголосив про два трансфери

Вітенчук та Паламар стали гравцями Миная

Гравцями Миная стали захисник Вадим Вітенчук та півзахисник Руслан Паламар.

Про це повдіомляє пресслужба закарпатського клубу.

Контракт з Вітенчуком розрахований до кінця сезону 2023/24, з Паламаром - до кінця 2022/23.

25-річний Вітенчук виступатиме під 44-м номером, 28-річний Паламар - під 21-м.

Минулим клубом Вітенчука був Краматорськ, за який він забив 5 голів та зробив 3 асисти у 80 матчах.

Останнім місцем роботи Паламара був Гірник-Спорт (19 забитих м’ячів та 13 результативних передач у 142 зустрічах).

Раніше Минай підписав двох захисників.