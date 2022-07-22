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Минай оголосив про два трансфери

Сьогодні 17:38 255 0
Вітенчук та Паламар стали гравцями Миная
Минай оголосив про два трансфери
#Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcminaj.com.

Гравцями Миная стали захисник Вадим Вітенчук та півзахисник Руслан Паламар.

Про це повдіомляє пресслужба закарпатського клубу.

Контракт з Вітенчуком розрахований до кінця сезону 2023/24, з Паламаром - до кінця 2022/23.

25-річний Вітенчук виступатиме під 44-м номером, 28-річний Паламар - під 21-м.

Минулим клубом Вітенчука був Краматорськ, за який він забив 5 голів та зробив 3 асисти у 80 матчах.

Останнім місцем роботи Паламара був Гірник-Спорт (19 забитих м’ячів та 13 результативних передач у 142 зустрічах).

Раніше Минай підписав двох захисників.

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