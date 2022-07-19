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Фенербахче назвав заявку на матч з Динамо

Сьогодні 17:44 203 0
Стала відома заявка Фенербахче
Фенербахче назвав заявку на матч з Динамо
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Фенербахче опублікував заявку із 23 гравців на перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це повідомляє пресслжуба турецького клубу.

Голкіпери: Алтай Байиндир, Ертугрул Четін, Фуркан Акьюз.

Захисники: Сердар Азіз, Філіп Новак, Аттіла Салаї, Марсель Тіссеран, Брайт Осайї-Самуель, Ферді Кадиоглу.

Півзахисники: Бурак Капачак, Вілліан Арау, Міха Зайц, Лінкольн, Ісмаїл Юксек, Мігел Креспо, Іфран Кавечі, Арда Гюлер, Дієго Россі, Брума, Емре Мор, Мухаммед Гюмюшкая.

Нападники: Джошуа Кінг, Сердар Дурсун, Еннер Валенсія.

Перший матч Динамо - Фенербахче відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Нагадаємо, Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ.

Читайте також: Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів

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