Головне
Бичков - чемпіон XI Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 07:35 453
Кривбас підписав Задераку
Сьогодні 11:54 137
Де Дзербі покинув Шахтар
Сьогодні 10:23 250
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Сьогодні 10:08 19537
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій
Сьогодні 09:41 225304
2 золота та 3 бронзи - доробок українців у третій день Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:07 310
Вересюк виборов бронзову медаль з сумо на Всесвітніх іграх-2022
Сьогодні 08:33 252
Березовська здобула золоту медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 08:00 288
Мельник принесла Україні 18-ту медаль Всесвітніх ігор-2022
Вчора 21:49 471
NAVI перемогли Movistar Riders та вийшли у півфінал IEM Cologne 2022
Вчора 21:02 417
Прямі трансляції

Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:29 1072 0
Сергій Ребров прокоментував матч Динамо - Фенербахче
Ребров: Динамо випав найсильніший суперник у кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Сергій Ребров, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Динамо буде дуже важко у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Про це розповів український тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Не знаю, чому така радість наших фахівців, що Динамо має перемагати Фенербахче. Це найсильніша команда, яка могла нам випасти. Плюс новий досвідчений тренер Жорже Жезуш. Фенербахче завжди може собі дозволити купити гравців під конкретного наставника, беруть під Жезуша гравців.

Шанси рівні, але за умов війни Динамо складно називати фаворитом у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів. Нам випав найсильніший суперник", - вважає Ребров.

Матчі відбудуться 20 та 27 липня.

Актуально: Вукоєвич: Динамо сильніше за Фенербахче

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій 225304
Динамо домовилось з Ярмоленком про перехід, - журналіст Динамо домовилось з Ярмоленком про перехід, - журналіст 2506
Гераскевич: Петренко за три рублі продав неньку Гераскевич: Петренко за три рублі продав неньку 951
Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський зробив дубль у контрольному матчі за Аталанту ВІДЕО 2060
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 19537
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 5458
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 22290
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16006
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47685 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4725
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38370
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 87120