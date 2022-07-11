Динамо буде дуже важко у матчах кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

Про це розповів український тренер Аль-Айна Сергій Ребров.

"Не знаю, чому така радість наших фахівців, що Динамо має перемагати Фенербахче. Це найсильніша команда, яка могла нам випасти. Плюс новий досвідчений тренер Жорже Жезуш. Фенербахче завжди може собі дозволити купити гравців під конкретного наставника, беруть під Жезуша гравців.

Шанси рівні, але за умов війни Динамо складно називати фаворитом у якомусь протистоянні Ліги чемпіонів. Нам випав найсильніший суперник", - вважає Ребров.