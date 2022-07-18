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Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ

Сьогодні 13:18 398 0
Матчі 3-го раунду відбудуться 2/3 та 9/10 серпня.
Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо у разі проходження Фенербахче зустрінеться з австрійським Штурмом.

Матчі 3-го раунду відбудуться 2/3 та 9/10 серпня.

Результати жеребкування:

Нечемпіонський шлях:

Монако (Франція) - ПСВ (Нідерланди)
Динамо Київ (Україна) / Фенербахче (Туреччина) - Штурм (Австрія)
Юніон (Бельгія) - Рейнджерс (Шотландія)
Бенфіка (Португалія) - Мідтюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Чемпіонський шлях:

Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) - Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція).
Марибор (Словенія) / Шериф (Молдова) - ХІК (Фінляндія) / Вікторія Плзень (Чехія);
Црвена Звезда (Сербія) - Пюнік (Вірменія) / Дюделанж (Люксембург).
Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) - Аполлон Лімассол (Кіпр);
Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина);
Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) - Динамо Загреб (Хорватія) / Шкупі (Північна Македонія).

Нагадаємо, перший матч Динамо - Фенербахче відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію поєдинку.

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