Матчі 3-го раунду відбудуться 2/3 та 9/10 серпня.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Київське Динамо у разі проходження Фенербахче зустрінеться з австрійським Штурмом.

Матчі 3-го раунду відбудуться 2/3 та 9/10 серпня.

Результати жеребкування:

Нечемпіонський шлях:

Монако (Франція) - ПСВ (Нідерланди)

Динамо Київ (Україна) / Фенербахче (Туреччина) - Штурм (Австрія)

Юніон (Бельгія) - Рейнджерс (Шотландія)

Бенфіка (Португалія) - Мідтюлланд (Данія) / АЕК Ларнака (Кіпр)

Чемпіонський шлях:

Лінфілд (Північна Ірландія) / Буде-Глімт (Норвегія) - Жальгіріс (Литва) / Мальме (Швеція).

Марибор (Словенія) / Шериф (Молдова) - ХІК (Фінляндія) / Вікторія Плзень (Чехія);

Црвена Звезда (Сербія) - Пюнік (Вірменія) / Дюделанж (Люксембург).

Маккабі Хайфа (Ізраїль) / Олімпіакос (Греція) - Аполлон Лімассол (Кіпр);

Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцарія) - Ференцварош (Угорщина) / Слован (Словаччина);

Лудогорець (Болгарія) / Шемрок Роверс (Ірландія) - Динамо Загреб (Хорватія) / Шкупі (Північна Македонія).

Нагадаємо, перший матч Динамо - Фенербахче відбудеться в середу, 20 липня на стадіоні ЛКС імені Владислава Круля.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію поєдинку.