Агенти запропонували Челсі та Манчестер Сіті підписати Торреса

Вартість 25-річного Торреса оцінюється у 52-55 мільйонів євро

Джерело - Чемпіон.

Агенти захисника Вільярреала Пау Торреса розпочали роботу над трансфером футболіста.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Послуги іспанця були запропоновані Челсі та Манчестер Сіті. Також були контакти з Ювентусом, але туринський клуб наразі сконцентрований на підписанні центрбека Торіно Бремера.

Вартість 25-річного Торреса оцінюється у 52-55 мільйонів євро.