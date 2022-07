Агенти запропонували Челсі та Манчестер Сіті підписати Торреса

Агенти захисника Вільярреала Пау Торреса розпочали роботу над трансфером футболіста.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Послуги іспанця були запропоновані Челсі та Манчестер Сіті. Також були контакти з Ювентусом, але туринський клуб наразі сконцентрований на підписанні центрбека Торіно Бремера.

Вартість 25-річного Торреса оцінюється у 52-55 мільйонів євро.

News Pau #Torres: His management is in talks with several clubs. He was offered to #CFC and Manchester City. There were also talks with Juventus but Juventus is pushing a lot for Bremer according to @DiMarzio. Price tag for Torres around €52-55m. Top defender! @SkySportDE 🇪🇸