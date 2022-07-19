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Агенти запропонували Челсі та Манчестер Сіті підписати Торреса

Сьогодні 14:01 319 0
Вартість 25-річного Торреса оцінюється у 52-55 мільйонів євро
Агенти запропонували Челсі та Манчестер Сіті підписати Торреса
#Вільярреал, #Манчестер Сіті, #Челсі, #Пау Торрес

Джерело - Чемпіон.

Агенти захисника Вільярреала Пау Торреса розпочали роботу над трансфером футболіста.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Послуги іспанця були запропоновані Челсі та Манчестер Сіті. Також були контакти з Ювентусом, але туринський клуб наразі сконцентрований на підписанні центрбека Торіно Бремера.

Вартість 25-річного Торреса оцінюється у 52-55 мільйонів євро.

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