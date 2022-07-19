Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт

Дніпро-1 виступив із заявою, щодо призначення Ігора Йовичевича в Шахтар

Шахтар продемонстрував, що клубу принципово начхати на поняття “взаємоповага”.

Таку заяву зробив СК Дніпро-1 через призначення Ігоря Йовичевича головним тренером донецької команди.

"Розповсюджений термін "наша велика футбольна родина" для нас є не заїждженим штампом, а базою, від якої ми відштовхуємося у відносинах з усіма, хто має відношення до футболу. Проте, у поточній ситуації із колишнім тренером все частіше згадується прислів’я про "у родині не без виродка".

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"Дніпро-1 наголошує, що Йовичевич, перебуваючи після початку війни за кордоном разом із сім’єю, у телефонних розмовах з керівництвом заявляв про свої наміри у новому змагальному сезоні продовжити роботу із командою. Дніпряни також згадують публічні заяви фахівця, в яких він говорив про бажання залишитись в команді".

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"Висновок Дніпра-1 однозначний та безапеляційний: війна - це свого роду лакмусовий папір, який виявляє в людях ті риси, які в мирний час їм іноді вдається приховати. Шахтар не вперше показав, що у клуба все ж таки є принципи - Шахтарю принципово начхати на поняття “взаємоповага”, “прозорість” та “щирість” у відносинах між суб’єктами футболу, а “ми - за подвійні стандарти” могло б стати новим головним гаслом донецького клубу".

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"Йовичевич проявив себе, як справжній кріт, причому ще задовго до своєї презентації у якості головного тренера Шахтаря. Але, як-то кажуть в Україні, “все, що не робиться - все на краще”. Зараз протистояння Дніпра-1 та Шахтаря виходить на принципово новий рівень, що однозначно піде тільки на користь українському футболу. Все буде Україна. Все буде Дніпро-1", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Дніпро-1 наполягає на тому, що Йовичевич порушив умови контракту з клубом, оскільки тренер скористався пролонгацією угоди, передбаченої у договорі

Генеральний директор Сергій Палкін заявив, що при переході хорватського фахівця не були використані нові правила ФІФА. За його словами, у Йовичевича закінчився контракт з дніпровським клубом.