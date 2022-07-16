Джерело - Чемпіон.
Хорватський хавбек Невен Джурасек найближчим часом перейде з Дніпра-1 у Шахтар.
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.
"Ще один перехід із Дніпра-1 до Шахтаря. Джурасек вирішив продовжити кар'єру в донецькому клубі. Хорватська діаспора в "Шахтарі" збільшується", - розповів Циганик.
Минулого сезону УПЛ, який не було завершено, Джурасек восени зіграв за Дніпро-1 18 матчів, а навесні пішов в оренду до словенської Олімпії з Любляни (6 матчів, знову без забитих голів).
Раніше повідомлялося, що Джурасек може поповнити склад Дніпра-1.