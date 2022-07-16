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Шахтар підпише хавбека Дніпра-1 - джерело

Сьогодні 09:17 268 0
Шахтар підсилиться півзахисником
Шахтар підпише хавбека Дніпра-1 - джерело
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Хорватський хавбек Невен Джурасек найближчим часом перейде з Дніпра-1 у Шахтар.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

"Ще один перехід із Дніпра-1 до Шахтаря. Джурасек вирішив продовжити кар'єру в донецькому клубі. Хорватська діаспора в "Шахтарі" збільшується", - розповів Циганик.

Минулого сезону УПЛ, який не було завершено, Джурасек восени зіграв за Дніпро-1 18 матчів, а навесні пішов в оренду до словенської Олімпії з Любляни (6 матчів, знову без забитих голів).

Раніше повідомлялося, що Джурасек може поповнити склад Дніпра-1.

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