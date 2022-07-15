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П###р, - Береза про перехід Йовичевича у Шахтар

Сьогодні 11:23 510 0
Юрій Береза прокоментував перехід тренера у Шахтар
П###р, - Береза про перехід Йовичевича у Шахтар
#Йовичевич, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Юрій Береза

Джерело - Чемпіон.

Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза різко відреагував на перехід головного тренера дніпрян Ігоря Йовичевича у Шахтар.

Про це функціонер коротко написав у Facebook.

"П###р", - написав Береза у коментарі до посту.

Відзначимо, що Дніпро-1 наполягає на тому, що Йовичевич порушив умови контракту з клубом, оскільки тренер скористався пролонгацією угоди, передбаченої у договорі

Генеральний директор Сергій Палкін заявив, що при переході хорватського фахівця не були використані нові правила ФІФА. За його словами, у Йовичевича закінчився контракт з дніпровським клубом.

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