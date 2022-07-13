Металіст відпустив Кучера в Дніпро-1

Джерело - metalist.ua.
Керівництво Металіста ухвалило рішення відпустити в Дніпро-1 головного тренера команди Олександра Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва.
Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.
За це харківський клуб отримає "солідну компенсацію" (була інформація про 1 млн доларів - прим.).
Також вирішено віддати в оренду дніпрянам декількох українських гравців (раніше за Дніпро-1 у спарингу зіграли Сергій Горбунов, Владислав Рибак, Єгор Картушов, Богдан Порох та Едуард Сарапій).
Відзначається, що не виключена оренда дніпрянами й легіонерів Металіста.
Нагадаємо, Металіст базуватиметься в Ужгороді.