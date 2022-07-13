Металіст відпустив Кучера в Дніпро-1

Керівництво Металіста ухвалило рішення відпустити в Дніпро-1 головного тренера команди Олександра Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

За це харківський клуб отримає "солідну компенсацію" (була інформація про 1 млн доларів - прим.).

Також вирішено віддати в оренду дніпрянам декількох українських гравців (раніше за Дніпро-1 у спарингу зіграли Сергій Горбунов, Владислав Рибак, Єгор Картушов, Богдан Порох та Едуард Сарапій).

Відзначається, що не виключена оренда дніпрянами й легіонерів Металіста.

Нагадаємо, Металіст базуватиметься в Ужгороді.