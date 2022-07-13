Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1209
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 130
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 144
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8350
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5656
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 465
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5011
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку
Вчора 23:54 2732
Динамо переграло Ліон у першому спарингу
Вчора 20:56 2475
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Вчора 19:22 631
Прямі трансляції

Металіст відпустив Кучера в Дніпро-1

Сьогодні 15:37 392 0
Металіст відпустив Кучера в Дніпро-1
#Кучер, #Металіст, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери

Джерело - metalist.ua.

Керівництво Металіста ухвалило рішення відпустити в Дніпро-1 головного тренера команди Олександра Кучера та його помічника Юрія Ушмаєва.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

За це харківський клуб отримає "солідну компенсацію" (була інформація про 1 млн доларів - прим.).

Також вирішено віддати в оренду дніпрянам декількох українських гравців (раніше за Дніпро-1 у спарингу зіграли Сергій Горбунов, Владислав Рибак, Єгор Картушов, Богдан Порох та Едуард Сарапій).

Відзначається, що не виключена оренда дніпрянами й легіонерів Металіста.

Нагадаємо, Металіст базуватиметься в Ужгороді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо переграло Ліон у першому спарингу Динамо переграло Ліон у першому спарингу 2475
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 2732
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 8350
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 6940
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5656
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5011
Рекомендуємо
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7422
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 25834
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72589 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 18022
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4772
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42674