Джерело - Чемпіон.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко, яка здобула бронзову медель у справах зі стрічкою на Всесвітніх-іграх, присятили свою нагороду Батькові.

Про це розповіла спортсменка в коментарі Андрію Ковальському.

"Ця медаль насамперед для нашої країни та мого батька, який захищає Україну на війні. На початку російського вторгнення в Україну мій тато пішов добровольцем і підписав контракт зі Збройними Силами України. Батько поки не знає про мій успіх, я дуже хочу зараз йому зателефонувати. Він не завжди має можливість виходити на зв'язок - пару разів на тиждень пише мені. Я кожного дня йому пишу.

Хочу подякувати своїм тренерам і батькам, які мене завжди підтримують. Обіцяю, що робитиму все можливе на своєму гімнастичному фронті, задля того, щоб український прапор підіймався якого частіше", - сказала 19-річна киянка.

Крім бронзи Онопрієнко, в шостий день Всесвітніх ігор-2022 українці здобули ще одну медаль. Аліна Крисько виборола срібну медаль в змагання з ушу. Збірна України - на п'ятому місці в медальному заліку.