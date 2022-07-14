Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
Після шостого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 5 місце в медальному заліку, маючи в доробку 26 нагород.
13 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 2 медалі - Аліна Крисько - срібло в змагання з ушу, Вікторія Охріменко - бронзу в художній гімнастиці.
Лідирує в медальному заліку Німеччина - 27 (16 золотих, 2 срібна та 9 бронзові). Другу сходинку утримує Угорщина - 25 (11-7-7), на третє місце піднілась Італія - 41 (10-19-12).
За загальної кількістю медалей Україна - третя. Найбільше нагород у спортсменів з Італії - 41.
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Медальний залік
На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку - 25 (10-7-8).