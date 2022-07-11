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Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня

Сьогодні 17:58 132 0
Міністр спорту розповів коли відновиться УПЛ
Гутцайт: Чемпіонат України стартує 23 серпня
#Чемпіонат України, УПЛ, #Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України з футболу розпочнеться 23 серпня.

Про це розповів Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня - у День Державного прапора. Домовилися напрацювати разом з Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану".

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"Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки".

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"Відновити великий футбол, як і інші національні першості, в Україні дуже важливо. Ми продовжуємо змагатися і вболівати. Продовжуємо боротися і перемагати. Попри все український спорт і волю до перемоги на всіх фронтах не зупинити. Міцно стоїмо на спортивному фронті. Постійно доводимо, українці - нація переможців!" - написав Гутцайт

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Допис, поширений Вадим Гутцайт (@guttsaitvadym)

Нагадаємо, УПЛ дозволить деяким клубам проводити матчі за кордоном.

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