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Дикий назвав головні вимоги для організації матчів УПЛ

Сьогодні 09:55 348 0
Євген Дикий розповів про організацію чемпіонату в умовах війни
Дикий назвав головні вимоги для організації матчів УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Євген Дикий

Джерело - fanday.net.

Головною вимогою наступного чемпіонату України стане безпека учасників матчу.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Наразі головні вимоги – це безпека учасників чемпіонату. Проінспектовано багато міст та їх стадіонів, вивчено можливості швидкої евакуації учасників на випадок повітряної тривоги.

Відтак усі спортивні споруди, задіяні у чемпіонаті України, повинні мати розроблений та затверджений план дій на випадок евакуації.

Також у протоколі проведення враховано можливість присутності представників місцевих військових адміністрацій на матчах. Всі разом представники місцевої влади, військових адміністрацій, поліції, футбольних організацій працюватимуть над безпекою проведення чемпіонату.

Остаточно порядок проведення матчів буде представлено пізніше – зараз ще відбуваються останні погодження щодо всіх інстанцій. Після цього він буде доступний на офіційному сайті", - розповів Дикий.

Раніше Дикий підтвердив, що матч за Суперкубок-2022 не відбудеться.

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