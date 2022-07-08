Дикий назвав головні вимоги для організації матчів УПЛ

Головною вимогою наступного чемпіонату України стане безпека учасників матчу.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Наразі головні вимоги – це безпека учасників чемпіонату. Проінспектовано багато міст та їх стадіонів, вивчено можливості швидкої евакуації учасників на випадок повітряної тривоги.

Відтак усі спортивні споруди, задіяні у чемпіонаті України, повинні мати розроблений та затверджений план дій на випадок евакуації.

Також у протоколі проведення враховано можливість присутності представників місцевих військових адміністрацій на матчах. Всі разом представники місцевої влади, військових адміністрацій, поліції, футбольних організацій працюватимуть над безпекою проведення чемпіонату.

Остаточно порядок проведення матчів буде представлено пізніше – зараз ще відбуваються останні погодження щодо всіх інстанцій. Після цього він буде доступний на офіційному сайті", - розповів Дикий.