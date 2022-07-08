Гутцайт: З початку року українські атлети вибороли понад 1000 медалей

Українські спортсмени з початку року вже виграли на міжнародних змаганнях 444 золотих, 281 срібну та 285 бронзових нагород.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Українські олімпійці здобули 159 медалей, неолімпійці - 531, спортсмени з видів спорту осіб з інвалідністю - 320 нагород

"Кожна медаль - подвиг. Особливо зараз, коли багато спортсменів і тренерів вимушені бути далеко від дому, хтось його втратив, втратив друзів і близьких. Але попри війну, долаючи усі складнощі, атлети щодня прославляють Україну, піднімають наш прапор на світових аренах, доводять усім, що українці - нація переможців", - сказав Гутцайт.

Гутцайт також зазначив, що, окрім іншого, спорт - це теж дипломатія. Війна перетворила спортсменів на справжніх послів України у світі. Вони розповідають про нашу героїчну боротьбу, гуртують спортивну спільноту навколо підтримки України, допомагають тиснути на країни-агресори.