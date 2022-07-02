УПЛ дозволить деяким клубам проводити матчі за кордоном

Джерело - Чемпіон.

УПЛ дала дозвіл командам, які представляють Україну в єврокубках, проводити певні матчі сезону УПЛ в інших країнах.

Про це повідомляє Футбол 1.

Це правило буде стосуватися лише матчів єврокубкових команд між собою. Тобто Шахтар, Динамо, Ворскла, Зоря та Дніпро-1 зможуть проводити в іншій країні поєдинки УПЛ лише один з одним.

І це правило поширюється лише на час участі у єврокубках. Якщо команда вилітає, то далі вона має грати УПЛ в Україні.

Раніше Павелко назвав дату старту УПЛ.