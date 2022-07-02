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УПЛ дозволить деяким клубам проводити матчі за кордоном

Сьогодні 19:25 153 0
УПЛ дозволить деяким клубам проводити матчі за кордоном
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

УПЛ дала дозвіл командам, які представляють Україну в єврокубках, проводити певні матчі сезону УПЛ в інших країнах.

Про це повідомляє Футбол 1.

Це правило буде стосуватися лише матчів єврокубкових команд між собою. Тобто Шахтар, Динамо, Ворскла, Зоря та Дніпро-1 зможуть проводити в іншій країні поєдинки УПЛ лише один з одним.

І це правило поширюється лише на час участі у єврокубках. Якщо команда вилітає, то далі вона має грати УПЛ в Україні.

Раніше Павелко назвав дату старту УПЛ.

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