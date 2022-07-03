Інші легіонери не приїдуть до рівненського клубу

Джерело - ТК Футбол.

З усіх легіонерів Вереса в команду на наступний сезон повернеться лише молдаванин Михайло Гечев.

Про це повідомляє президент клубу Іван Надєїн.

Вірменин Жирайр Маргарян та естонець Владислав Крейда відмовилися приїжджати в Україну. Обидва футболісти були новачками команди в зимове трансферне вікно та ще не встигли провести жодного офіційного матчу.

На початку червня Надєїн заявляв, що Крейда не проти грати за Верес в умовах воєнного стану. 22-річний естонець провів другу половину минулого сезону в оренді в Скьовде АІК.

24-річний Гечев весною виступав за Сфинтул Георге, а 24-річний Маргарян - за Урарту.

Раніше Верес назвав бюджет на першу частину сезону.