Джерело - ТК Футбол.
З усіх легіонерів Вереса в команду на наступний сезон повернеться лише молдаванин Михайло Гечев.
Про це повідомляє президент клубу Іван Надєїн.
Вірменин Жирайр Маргарян та естонець Владислав Крейда відмовилися приїжджати в Україну. Обидва футболісти були новачками команди в зимове трансферне вікно та ще не встигли провести жодного офіційного матчу.
На початку червня Надєїн заявляв, що Крейда не проти грати за Верес в умовах воєнного стану. 22-річний естонець провів другу половину минулого сезону в оренді в Скьовде АІК.
24-річний Гечев весною виступав за Сфинтул Георге, а 24-річний Маргарян - за Урарту.
Раніше Верес назвав бюджет на першу частину сезону.