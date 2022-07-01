Верес назвав бюджет на першу частину сезону

Джерело - nkveres.com.
Наглядова рада НК Верес затвердила бюджет на першу частину сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Видаткова частина бюджету клубу на першу частину сезону становитиме 31 млн 366 тис гривень.
До цієї суми також включені 4,5 млн гривень інвестицій для завершення будівництва тренувальних полів у Рівному.
Також члени наглядової ради затвердили дату старту літніх тренувальних зборів — 4 липня. Команда базуватиметься у готельному комплексі Софія.
Раніше Верес підписав оборонця.