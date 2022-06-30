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Агент Довбика підтвердив інтерес турецьких клубів

Сьогодні 16:37 126 0
Люндовський прокоментував чутки щодо можливого переходу футболіста в чемпіонат Туреччини.
Агент Довбика підтвердив інтерес турецьких клубів
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фенербахче, #Артем Довбик

Джерело - sportarena.com.

Нападник СК Дніпро Артем Довбик зацікавив чотири провідні клуби Туреччини.

Про це розповів агент форварда Олексій Люндовський

 "Так, справді, з боку всіх чотирьох провідних турецьких клубів є інтерес до Артема. Перше, ми, як і раніше, орієнтуємось на ТОП-чемпіонати Європи й в цьому напрямі ведеться конкретна робота. Друге – варіант з орендою не розглядається ні Довбиком, ні його клубом", – відзначив Люндовський.

Раніше повідомлялося, Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика.

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