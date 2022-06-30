Нападник СК Дніпро Артем Довбик зацікавив чотири провідні клуби Туреччини.

Про це розповів агент форварда Олексій Люндовський

"Так, справді, з боку всіх чотирьох провідних турецьких клубів є інтерес до Артема. Перше, ми, як і раніше, орієнтуємось на ТОП-чемпіонати Європи й в цьому напрямі ведеться конкретна робота. Друге – варіант з орендою не розглядається ні Довбиком, ні його клубом", – відзначив Люндовський.