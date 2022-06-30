Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика

Нападник може перейти до турецького клубу

Фенербахче звернувся до Дніпра-1 з пропозицією оформити оренду нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє Ajansspor.

Турецький клуб готовий заплатити дніпрянам один мільйон євро за річну оренду. Також Фенербахче вже нібито домовився з українським футболістом про умови особистого контракту на суму в 1,5 мільйона євро, але раніше з’являлося заперечення наявності подібних перемовин.

Також була інформація, що на Довбика претендують Трабзонспор, Галатасарай та Бешикташ.

У достроково завершеному сезоні УПЛ 25-річний гравець став найкращим бомбардиром першості.

Нагадаємо Торіно хоче завершити трансфер Довбика.