Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика

Джерело - Tribuna.com.
Фенербахче звернувся до Дніпра-1 з пропозицією оформити оренду нападника Артема Довбика.
Про це повідомляє Ajansspor.
Турецький клуб готовий заплатити дніпрянам один мільйон євро за річну оренду. Також Фенербахче вже нібито домовився з українським футболістом про умови особистого контракту на суму в 1,5 мільйона євро, але раніше з’являлося заперечення наявності подібних перемовин.
Також була інформація, що на Довбика претендують Трабзонспор, Галатасарай та Бешикташ.
У достроково завершеному сезоні УПЛ 25-річний гравець став найкращим бомбардиром першості.
Нагадаємо Торіно хоче завершити трансфер Довбика.