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Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика

Сьогодні 12:40 139 0
Нападник може перейти до турецького клубу
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
#Фенербахче, #Артем Довбик

Джерело - Tribuna.com.

Фенербахче звернувся до Дніпра-1 з пропозицією оформити оренду нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє Ajansspor.

Турецький клуб готовий заплатити дніпрянам один мільйон євро за річну оренду. Також Фенербахче вже нібито домовився з українським футболістом про умови особистого контракту на суму в 1,5 мільйона євро, але раніше з’являлося заперечення наявності подібних перемовин.

Також була інформація, що на Довбика претендують Трабзонспор, Галатасарай та Бешикташ.

У достроково завершеному сезоні УПЛ 25-річний гравець став найкращим бомбардиром першості.

Нагадаємо Торіно хоче завершити трансфер Довбика.

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