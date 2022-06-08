Інтер може підписати оборонця Шахтаря

Додо влітку може змінити клуб

Правий захисник Інтера Дензел Думфріс може покинути клуб влітку.

Про це повідомляє Calcimercato.com.

На футболіста претендують два європейські клуби – Баварія та Манчестер Юнайтед. Інших пропозицій у "нерадзуррі" нема. Інтер може прийняти варіант з продажем Думфріса, аби уникнути втрати Алессандро Бастоні.

У разі трансферу нідерландського захисника міланський клуб розглядатиме 4 варіанти на заміну – Додо (Шахтар), Мануель Ладзарі (Лаціо), Хуан Куадрадо (Ювентус) та Вілфрід Сінго (Торіно).

В розіграші УПЛ сезону 2021/22 23-річний Додо відзначився 4 асистами в 14 матчах.

Раніше повідомлялося, що Барселона зацікавлена у трансфері Додо.