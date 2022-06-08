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Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря

Сьогодні 11:37 175 0
Додо влітку може змінити клуб
Барселона зацікавлена у трансфері оборонця Шахтаря
#Барселона, #Додо, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Ла-Ліга

Джерело - tribuna.com.

Барселона зацікавлена в придбанні захисника Шахтаря Додо.

Про це повідомляє Sport.es.

23-річний футболіст входить в список кандидатів на підсилення правого флангу оборони команди. Каталонський клуб може скористатися намірами бразильця покинути Шахтар, термін дію контракту з яким чинний до 2025 року.

Відзначається, що Додо хоче змінити колектив не лише через ситуацію в Україні, але й з огляду на бажання спробувати себе на більш високому рівні. Саме тому він не погодився відправлятися в тимчасову оренду весною за дозволом ФІФА та УЄФА, віддавши перевагу підготовці до повноцінного трансферу.

Скаути Барси високо оцінили гравця, а в клубі його вважають можливим наступником Дані Алвеса. Також на Додо претендують Баварія та Реал, але конкретні пропозиції гірникам надходили від Фіорентини та Тоттенгема.

Раніше Шахтар відхилив пропозицію Фіорентини по Додо.

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