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Баєр запропонує Шахтарю 20 млн євро за трансфер Мудрика

Сьогодні 23:27 84 0
Михайло Мудрик влітку може змінити клуб
Баєр запропонує Шахтарю 20 млн євро за трансфер Мудрика
#Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Михайло Мудрик

Джерело - isport.ua.

Баєр веде переговори із Шахтарем щодо підписання вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

"Фармацевти" готові заплатити за 21-річного футболіста понад 20 млн євро.

Самому гравцеві збірної України німецький клуб пропонує контракт до 2027 року.

Чинна угода Мудрика з Шахтарем розрахована до літа 2026 року.

Цього сезону вінгер провів у складі "гірників" 19 матчів, у яких забив два голи і зробив дев'ять результативних передач.

Раніше футболіст заявив, що Баєр - єдиний клуб, у який він хоче перейти. Також він відзначив, що відмовився від пропозиції Брентфорда.

Нагадаємо, Сабо дав вагому пораду Мудрику.

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