Баєр запропонує Шахтарю 20 млн євро за трансфер Мудрика

Михайло Мудрик влітку може змінити клуб

Баєр веде переговори із Шахтарем щодо підписання вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє Sky Sport Germany.

"Фармацевти" готові заплатити за 21-річного футболіста понад 20 млн євро.

Самому гравцеві збірної України німецький клуб пропонує контракт до 2027 року.

Чинна угода Мудрика з Шахтарем розрахована до літа 2026 року.

Цього сезону вінгер провів у складі "гірників" 19 матчів, у яких забив два голи і зробив дев'ять результативних передач.

Раніше футболіст заявив, що Баєр - єдиний клуб, у який він хоче перейти. Також він відзначив, що відмовився від пропозиції Брентфорда.

Нагадаємо, Сабо дав вагому пораду Мудрику.