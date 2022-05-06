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Мудрик обрав свій наступний клуб

Сьогодні 20:25 261 0
Михайло Мудрик влітку може змінити клуб
Мудрик обрав свій наступний клуб
#Баєр, #Брентфорд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вирішив перейти у Баєр.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Мудрик справді має конкретну пропозицію від Баєра. Сам гравець висловив готовність перебратися до німецької команди, але тепер все залежить від того, чи згоден Шахтар з фінансовою пропозицією Баєра.

Залишається і варіант з Брентфордом, але Мудрик зараз схиляється до варіанту з німецькою командою, яка близька до прямого виходу до групи Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження.

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