Мудрик обрав свій наступний клуб

Михайло Мудрик влітку може змінити клуб

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик вирішив перейти у Баєр.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Мудрик справді має конкретну пропозицію від Баєра. Сам гравець висловив готовність перебратися до німецької команди, але тепер все залежить від того, чи згоден Шахтар з фінансовою пропозицією Баєра.

Залишається і варіант з Брентфордом, але Мудрик зараз схиляється до варіанту з німецькою командою, яка близька до прямого виходу до групи Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Мудрик пропустив тренування збірної України через пошкодження.