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Клопп міг очолити Баварію

Вчора 23:39 167 0
Юрген Клопп розповів про можливість продовжити тренерську діяльність у чемпіонаті Німеччини
Клопп міг очолити Баварію
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп міг очолювати мюнхенську Баварію.

Про це розповів сам наставник мерсисайдців.

"Міг очолити Баварію кілька разів. Міг би виграти більше титулів у своєму житті, майже впевнений - принаймні мав би хороший шанс. Але не зробив цього. У мене був контракт тут, ніколи не приймав пропозицію".

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"Світ не сповнений переможців. Сподіваюся, світ сповнений тих, хто пробує. Я намагаюся, а іноді й перемагаю разом з іншими людьми. І я щасливий через це", – сказав Клопп.

Нагадаємо, Клопп повторив рекорд Фергюсона у Лізі чемпіонів.

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