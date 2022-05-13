Юрген Клопп розповів про можливість продовжити тренерську діяльність у чемпіонаті Німеччини

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп міг очолювати мюнхенську Баварію.

Про це розповів сам наставник мерсисайдців.

"Міг очолити Баварію кілька разів. Міг би виграти більше титулів у своєму житті, майже впевнений - принаймні мав би хороший шанс. Але не зробив цього. У мене був контракт тут, ніколи не приймав пропозицію".

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"Світ не сповнений переможців. Сподіваюся, світ сповнений тих, хто пробує. Я намагаюся, а іноді й перемагаю разом з іншими людьми. І я щасливий через це", – сказав Клопп.

Нагадаємо, Клопп повторив рекорд Фергюсона у Лізі чемпіонів.