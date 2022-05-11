Клопп оцінив трансфер Голанда у Манчестер Сіті

Норвезький нападник Ерлінг Голанд помітно підсилить Манчестер Сіті у наступному сезоні.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Помітно підсилить Сіті. Це добрий гравець. Манчестер ніколи не був і не буде командою, яка перемагає завдяки одному гравцю. Вони мають особливий стиль гри.

Я думаю, Ерлінг раптово зрозуміє, що заб'є багато м'ячів, підставляючи ногу на дальній штанзі. Йому це сподобається. Він – справжній звірюга. Він кілька разів травмувався у Дортмунді, але коли він у формі... На жаль, це дуже хороший трансфер", – розповів Клопп.