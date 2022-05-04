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Клопп повторив рекорд Фергюсона у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:14 242 0
Клопп встановив унікальне досягнення
Клопп повторив рекорд Фергюсона у Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Вільярреал, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль обіграв Вільяреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Цей фінал ЛЧ стане для Юргена Клоппа вже четвертим у кар'єрі. Німець зрівнявся з Алексом Фергюсоном, Марчелло Ліппі та Карло Анчелотті, які тримали рекорд.

Клопп втретє за останні 5 років дійшов до вирішального матчу Ліги чемпіонів. Раніше він грав з Ліверпулем за титул проти Реала у 2018-му (неуспішно) та проти Тоттенгема у 2019-му (успішно). А ще був фінал ЛЧ з дортмундською Боруссією у 2013-му, коли Клопп програв Баварії.

Клопп також став першим тренером, який вивів англійський клуб у фінали Кубка ліги, Кубка Англії та Ліги чемпіонів протягом одного сезону.

Нагадаємо, Ліверпуль може розглянути продаж Салаха.

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