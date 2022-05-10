Ірландія виділить 2 000 безплатних місць для українців на матч Ліги націй

2 000 українців зможуть безплатно відвідати гостьовий матч збірної України у Лізі націй проти Ірландії.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Збірна Ірландії на наш з ними матч Ліги націй в Дубліні виділить 2 000 безплатних місць для України. Це дуже добре. Наші люди приїхали в цю країну з пакетами, в них нічого немає, нічого не залишилося. Дуже добре, що вони прийдуть та повболівають за свою країну, за своїх хлопців. Підтримають їх", - сказав Петраков.