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Ірландія виділить 2 000 безплатних місць для українців на матч Ліги націй

Вчора 22:46 194 0
Матч Ліги націй Ірландія - Україна відбудеться 8 червня
Ірландія виділить 2 000 безплатних місць для українців на матч Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

2 000 українців зможуть безплатно відвідати гостьовий матч збірної України у Лізі націй проти Ірландії.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Збірна Ірландії на наш з ними матч Ліги націй в Дубліні виділить 2 000 безплатних місць для України. Це дуже добре. Наші люди приїхали в цю країну з пакетами, в них нічого немає, нічого не залишилося. Дуже добре, що вони прийдуть та повболівають за свою країну, за своїх хлопців. Підтримають їх", - сказав Петраков.

Матч Ліги націй Ірландія - Україна відбудеться 8 червня.

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