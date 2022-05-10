Президент Наполі спростував інформацію про звільнення Спаллетті

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті не покине клуб влітку.

Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо де Лаурентіс.

"Це фахівець дуже високого рівня. В нього є чинний контракт. Я завжди казав, що це 2-річна угода з можливістю продовження ще на сезон.

Нехай він працює та налаштовується на кращі часи. Я 8 місяців не давав інтерв’ю. Тепер можу визнати, що я не помилився з вибором тренера. Це серйозна та відповідальна людина, це дві потрібні мені риси", – відзначив де Лаурентіс.