Джерело - tribuna.com.
Президент Наполі спростував інформацію про звільнення Спаллетті
Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті не покине клуб влітку.
Про це розповів президент італійського клубу Ауреліо де Лаурентіс.
"Це фахівець дуже високого рівня. В нього є чинний контракт. Я завжди казав, що це 2-річна угода з можливістю продовження ще на сезон.
Нехай він працює та налаштовується на кращі часи. Я 8 місяців не давав інтерв’ю. Тепер можу визнати, що я не помилився з вибором тренера. Це серйозна та відповідальна людина, це дві потрібні мені риси", – відзначив де Лаурентіс.
Раніше повідомлялося, що Наполі в наступному сезоні очолить нинішній головний тренер Шахтаря Роберто де Дзербі.