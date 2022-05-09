Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Шахтаря Роберто де Дзербі найближчим часом покине команду.
Про це повідомляє Calciomercato.
Італієць остаточно вирішив розірвати трудовий договір з клубом. Тренер повернеться в Серію А, де на нього претендують одразу декілька команд. Найбільш вірогідним є варіант із Наполі, який під керівництвом Лучано Спаллетті не зміг поборотися за чемпіонство.
У Шахтарі де Дзербі працює з минулого літа. Разом із гірниками він завершив осінню частину УПЛ сезону 2021/22 на першій сходинці в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Інтер оцінює можливість запрошення Де Дзербі.
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